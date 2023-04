SV Ehingen bleibt auf Kurs

Plus Schmuckloser 2:1-Sieg des SV Ehingen in der Kreisklasse Nord 2 gegen den TSV Unterringingen.

Einen knappen 2:1-Sieg feierte der SV Ehingen in der Kreisklasse Nord 2 gegen den TSV Unterringingen. Die 70 Zuschauer sahen einen an spielerischen Höhepunkten armen ersten Durchgang. Ehingen tat sich extrem schwer gegen kämpferische Gäste. Torhüter Julian Grohall musste sein ganzes Können aufbieten, um einen Schuss aus kurzer Distanz abzuwehren (25.). Ehingen hatte erst in der 42. Minute eine gefährliche Situation: Einen Freistoß an der Strafraumgrenze von Simon Leser fand die Lücke und etwas überraschend stand es 1:0. Und es kam noch besser. Nach guter Vorarbeit von Michael Kottmair war Reinhold Armbrust zum 2:0-Pausenstand zur Stelle. Nach der Halbzeit steckten die Gäste weiterhin nicht auf und nach einer Unachtsamkeit in der Heimabwehr verkürzte Pilipp Weng (60.). In der Folgezeit entwickelte sich ein enges Spiel. Ehingen liess zwei gute Möglichkeiten liegen und so blieb das Ende knapp. – Zuschauer: 70. (raimü)