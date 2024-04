SV Gablingen setzt sich im Derby in Langweid durch

Plus Der TSV Täfertingen blamiert sich und gestattet dem Schlusslicht SV Bärenkeller den ersten Saisonsieg.

Der TSV Leitershofen (5:2 beim FC Emersacker), der SC Biberbach (2:0 beim VfR Foret) und die SpVgg Auerbach (2:0 gegen den TSV Ustersbach) marschieren im Gleichschritt an der Spitze der Kreisklasse Nordwest. Der TSV Täfertingen verlor im Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Bärenkeller mit 1:4 und gestattete dem Schlusslicht den ersten Saisonsieg.