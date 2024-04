TSV Meitingen verliert Spiel und Torhüter

Plus Keeper Niklas Schmitt wird schwer verletzt. Danach wird Tor wieder aberkannt.

Der TSV Meitingen verliert wichtiges Auswärtsspiel beim SC Griesbeckerzell mit 0:1 und Torhüter Niklas Schmitt, der sich bei einer merkwürdigen Situation schwer an der Hand verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Unter dem Strich war es aus Meitinger Sicht zu pomadig, leidenschaftslos und ohne Rezept, um den sicheren Klassenerhalt näher zu kommen. Nun müssen die Lechtaler aufpassen, nicht noch hinten reinzurutschen. Dabei hatten die Schwarz-Weißen die erste hochkarätige Chance durch Michael Meir in der 22. Minute, der allein vor dem SCG-Gehäuse auftauchte und die Kugel knapp über das Tor beförderte. Zwei Minuten später zeigte sich dann auch Top-Torjäger Sebastian Kinzel, aber sein Freistoß zischte neben das Tor.