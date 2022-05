TSV Gersthofen gewinnt hitziges Duell - drei Spieler sehen rot.

Beim Landesliga-Duell zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Garmisch-Patenkirchen wurde hart eingestiegen. Nicht nur TSV-Kapitän Okan Yavuz (am Boden) musste Fouls einstecken. Florian Langenegger von Garmisch (rechts) sah in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte. Am Ende hatten die Gersthofer die Nase vorn.

Foto: Marcus Merk