Comeback endet mit kleiner Sensation

Plus Leichtathletin Rebecca Hagner musste aus gesundheitlichen Gründen ein Jahr pausen – nun sprintet die 14-Jährige von der SpVgg Auerbach-Streitheim über 60 Meter zum südbayerischen Meistertitel.

„Das fängt ja gut an“, ärgerten sich die Athleten, Trainer, Betreuer und Eltern bei der Einfahrt zur Parkharfe des Olympiastadions und der Leichtathletikhalle auf dem Münchner Olympiagelände. Zahlten sie noch vor Kurzem fünf Euro Parkgebühr, so erhöhte jetzt die Stadt München die Gebühr auf acht Euro. Das war aber auch das einzige und letzte Ärgernis für die Auerbacher Delegation, die zu den südbayerischen Hallenmeisterschaften Teil II anreisten.

Im Laufe der nächsten acht Stunden, sah man nämlich nur noch strahlende und zufriedene Gesichter, denn bereits beim ersten Wettbewerb des Tages, dem 60 Meter-Sprint W14 der weiblichen Jugend, sorgte eine Athletin der SpVgg Auerbach/Streitheim für eine kleine Sensation. Fast das ganze vergangene Jahr musste das große Talent Rebecca Hagner wegen gesundheitlicher Probleme gänzlich auf Training und Wettkämpfe verzichten. Erst seit einigen Wochen befindet sich die 14-Jährige wieder im Training und sorgte bereits wieder für einen Paukenschlag. Im sechsten von neun Vorläufen mit je acht Starterinnen lief sie mit 8,31 Sek. über die 60m Sprintstrecke die schnellste Zeit. Sie qualifizierte sich somit für den A-Endlauf, in dem sie dann mit 8,25 Sek. als Erste die Ziellinie als südbayerische Meisterin überquerte.