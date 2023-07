Kampf um Meter und Sekunden beim Abendsportfest

Das traditionelle Abendsportfest im Horgauer Rothtalstadion ist mit Deutschen Meisterinnen bestens besetzt.

Viele Veranstalter von Leichtathletik-Sportfesten hoffen auf gute Beteiligung von Vereinen und Athleten. Beim Abendsportfest der SpVgg Auerbach/Streitheim, das am Mittwoch, 2. August, im Horgauer Rothtalstadion stattfindet, ist es genau umgekehrt. 24 Stunden vor Meldeschluss studiert Organisator und Abteilungsleiter Johann Kohler mit Sorge die eingegangenen Meldungen: „Müssen wir das Meldeportal bereits früher wegen zu hoher Meldezahlen schließen, oder können wir das alles noch zur Zufriedenheit aller Teilnehmer abwickeln? Das ist immer die große Frage.“

Zwar sind die Wettkampfstätten im Rothtalstadion durch Scheinwerfer ausgeleuchtet, ein Flutlicht ist es trotzdem nicht. Trotzdem werden rund 250 Leichtathleten mit 350 Meldungen aus rund 50 Vereinen, die aus dem gesamten süddeutschen Raum kommen, auf eine gute Organisation mit rund 45 Kampfrichtern, Helferinnen und Helfern der SpVgg Auerbach/Streitheim treffen.

Waren im vergangenen Jahr zwei Wochen vor den Europameisterschaften in München eine Reihe von amtierenden deutschen Meistern bei ihrem letzten Test in Horgau vertreten – wie auch der spätere Vize-Europameister Tobias Potye – so sind diesmal weniger große Namen gemeldet. Trotzdem kann sich das Starterfeld sehen lassen, denn mit der mehrmaligen deutschen Meisterin im Hochsprung Lavinija Jürgens von der LG Stadtwerke München ist auch die Stadionrekordhalterinn im Hochsprung vertreten. Sie hat bereits im Vorfeld angekündigt, die 1,77 m vom Jahre 2020 unbedingt übertreffen zu wollen und somit die von Wüstenrot-Regionalleiter Alexander Kohler ausgelobte Stadionrekord-Geldprämie erneut zu holen.

Vom Ausrichter der SpVgg Auerbach/Streitheim stellt sich der neue deutsche Jugendmeister im Diskuswurf, Tobias Stiastny, dem heimischen Publikum vor. Zwar nicht in seiner Spezialdisziplin Diskus, sondern beim Kugelstoßwettbewerb. Hier wurde er vor Wochenfrist zusätzlich immerhin Siebter der deutschen Meisterschaft. Mit von der Partie ist auch wieder die ehemalige deutsche Meisterin Angela Stockert, die nach zweijähriger Verletzungspause wieder voll angreifen will.

Beginnen wird das Abendsportfest um 17 Uhr mit den Wettbewerben der Schüler und um circa 21 Uhr mit den 3000 Meterläufen der Männer und Frauen enden. Dazwischen liegen rund 40 Entscheidungen in den verschiedenen Altersklassen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist übrigens frei. (koh)