Motocross:

13.09.2023

Motorenlärm, Matsch und mächtig Aktion in Gablingen

Plus Beim Motocross in Gablingen werden die süddeutschen Meister ermittelt. Unter den Lokalmatadoren ist auch eine Frau.

Von Philipp Holzhey

Bei 28 Grad und strahlendem Sonnenschein kamen am vergangenen Samstag fast 40 Nachwuchsfahrer- und Fahrerinnen im Rahmen der Süd Bayern Serie (SBS) in Gablingen zusammen, um sich in drei verschiedenen Hubraumklassen mit der Konkurrenz zu messen. Am Sonntag waren dann die größeren Bikes in fünf unterschiedlichen Klassen an der Reihe. Hinzu kam noch der Ladies Cup mit 15 Teilnehmerinnen. Als eine von sieben ist auch eine Lokalmatadorin für den AMC Gablingen am Start.

Die 27-jährige Mammendorferin Marina Reindl bestreitet auf Ihrer Heimstrecke ihr drittes Rennen und schafft es schon aufs Podest. Der dritte Platz ist ein beachtlicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass sie bereits 20 Jahre alt war, bis sie sich ihr erstes eigenes Motorrad leisten konnte.



