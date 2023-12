Höhenflüge starten in Auerbach

Plus Para-Air Augsburg fliegt auf den sechsten Platz der Bundesliga im Gleitschirmfliegen.

„Para-Air Augsburg blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück“, so begrüßte der 1. Vorsitzende Bernhard Tochtermann die vielen Mitglieder bei der Jahresschlussfeier. Der Verein ist inzwischen auf 165 Mitglieder angewachsen. Viele Aktivitäten wie Rettungsgerätetraining, Starttraining, Erste Hilfekurs, Flursäuberung, Vereinsausflüge und Vereinsfest wurden durchgeführt. Zwei Windenschleppkurse ermöglicht nun weiteren 24 Piloten den Start im Flachland im Auerbacher Fluggelände.

Der Horgauer Robert Haugg wurde Dritter bei den Deutschen Gleitschirmmeisterschaften. Grundlage dafür waren zwei Flüge im Pustertal mit 236 beziehungsweise 254 Kilometer in jeweils über zehn Stunden 35 Minuten ohne Unterbrechung in Höhen bis über 4100 Meter. Er gewann damit auch die Vereinsmeisterschaft.