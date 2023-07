Ein heißer Tanz zu Pferd in Thierhaupten

Plus Beim Westernreitturnier in Thierhaupten waren bei tropischer Hitze Wasser für die Pferde und Eiskaffee für die Aktiven und Zuschauer gefragt.

Viel Wasser für die Pferde, viel Eiskaffee für Aktive und Zuschauende. Die Turniertage beim traditionellen Westernreitturnier des Reitverein Thierhaupten auf der Reitanlage Meir waren diesmal besonders heiß – dies wirkte sich wohl auch etwas auf die tatsächlichen Starterzahlen aus. Thomas Meir hatte die Turnierleitung übernommen und auch er schwitzte nicht schlecht. Trotz Hitze kämpften alle Reitsportler beim Westernreitturnier der Vereinigung der Westernreiter Bayern e.V. für den VWB Kat II-Cup um den Sieg.

Angeboten wurden fünf Leistungsklassen, wie Einsteiger, Amateur, Any Horse-Any Rider, Open-Klassen und Sonstige Klassen mit 31 Prüfungen. Auch dieses Jahr wurde im Prüfungsangebot besonders auf die Jugend geachtet. Für Jungpferde gab es drei, und speziell für Kinder und Jugendliche waren neun Prüfungen vorgesehen. Auch Einsteiger hatten mit sechs Prüfungen mehrere Möglichkeiten sich am Turniergeschehen zu beteiligen.