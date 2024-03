Abstiegsshowdown mit Happy End

Grünholder Gablingen besteht in spannendem Kampf gegen Eppisburg und bleibt in der Luftgewehr-Bezirksoberliga.

Großer Showdown bei den Luftgewehrschützen in der Bezirksoberliga. Es ging um nichts Anderes als den Abstiegsplatz. Grünholder Gablingen und Tell Eppisburg lagen punktgleich vor der letzten Runde am Tabellenende. Für den Sieger hieß es Klassenerhalt, der Verlierer bekommt den Abstiegsplatz. Gablingen konnte sich in einem spannenden Duell mit 3:2 knapp behaupten.

Alle Augen waren auf den Monitor im Gablinger Schützenheimes gerichtet. Auf diesem werden die Paarungen angezeigt, jeder einzelne Schuss wird in Echtzeit dargestellt. Die Anlage macht auch Hochrechnungen, wie es ausgehen kann, wenn die Schützen ihren derzeitigen Schnitt bis zum Ende durchhalten werden, zeigt mit einer farblichen Markierung auch den aktuell Führenden an. Das Schützenheim war mit Zuschauern voll. Und es war spannend. Man hatte alles aufgeboten, was der Verein an Topschützen zu bieten hatte. Für die kurzfristig ausgefallene Yasmin Reiner sprang Carina Baur ein. Sie war es auch, die in Paarung fünf von Anfang bis zum Ende relativ sicher dominieren konnte. Jürgen Weislein tat es ihr im Topduell gleich. Alexander Baur in Paarung zwei startete zwar vielversprechend, ein Einbruch in der zweiten Serie ließ jedoch die Gegnerin davonziehen. Äuch in Paarung drei bei Jörg Walter war die zweite Serie schon so eine Art Vorentscheidung. Nicht aus der Ruhe bringen ließ sich Dieter Probst in Paarung vier, er steigerte sich von Serie zu Serie und überholte seinen leicht einbrechenden Gegner im letzten Wettkampfdrittel. Spannung pur war für die 30 Zuschauer garantiert. (brr)

Grünholder Gablingen - Tell Eppisburg 3:2, Jürgen Weislein - Bernd Steiner 385:381, Alexander Baur - Celina Dehlau 376:383, Jörg Walter - Jakob Schlögl 377:383, Dieter Probst - Dietmar Pirhofer 375:366, Carina Baur - Daniel Ehnle 377:356