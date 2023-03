Tischtennis

10.03.2023

Ein Sieg ist für TTC Langweid absolute Pflicht

Plus Tischtennis Zweitliga-Frauen gastieren bei Spitzenteam und Mitabstiegskandidat.

Am Wochenende stehen für das Frauenteam des TTC Langweid in der 2. Tischtennis-Bundesliga zwei Spiele an: am Samstag um 18 Uhr in Thüringen gegen den SV Schott Jena und am Sonntag um 13 Uhr in Sachsen gegen LTTV Leipzig.

