Im Bayernderby geben Ukrainerinnen den Ton an

Die Tischtennis-Frauen es TTC Langweid wollen gegen Fürstenfeldbruck den Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga fortsetzen.

Am vergangenen Sonntag wurde das Tischtennis-Damenteam des TTC Langweid in Leipzig ihrer Favoritenrolle mit einem 6:1-Sieg gerecht und erfüllte damit die Pflicht mit Blick auf den Verbleib in der 2. Bundesliga. Am Sonntag um 14 Uhr gilt es für Langweid im Heimspiel gegen den Tus Fürstenfeldbruck daran anzuknüpfen.

Die Aufgabe gegen den Tabellenvierten (16:10 Punkte) ist für die Langweider Mannschaft aber ungleich schwieriger, als sie im Spiel in Leipzig war. Der 6:3-Sieg im Vorrundenspiel in Fürstenfeldbruck lässt die Langweider Spielerinnen allerdings hoffen. „Es muss aber wieder alles rund laufen für eine Wiederholung“, weiß TTCL-Coach Cennet Durgun.

Sowohl in den Spielen der Positionen eins und zwei als auch drei und vier ist Spannung zu erwarten. Spitzenspielerin der Gäste ist Yang Ting, die bis vor zwei Jahren Nummer eins des Erstligisten Schwabhausen war, und mit der Ukrainerin Iryna Motsyk auf Position zwei kommt Fürstenfeldbruck mit einer der stärksten Spielerinnen dieser Saison nach Langweid.

In der Vorrunde siegte Langweid

Beim Vorrundensieg konnte sich Langweid nach den beiden Doppeln mit einem 1:1 durch einen Sieg des Duos Farladanska/Styhar die Tür offen halten. Die beiden Ukrainerinnen setzten dann auch ein Zeichen mit jeweils 3:2-Siegen von Ganna Farladanska gegen Yan Ting und Diana Styhar gegen Iryna Motsyk. Diana Styhar wurde mit einem Sieg gegen Iryna Motsyk im zweiten Einzel zur Spielerin des Tages. Den Sieg konnte Melanie Merk sicherstellen.

Nummer vier des TTC war seinerzeit Teammanagerin Cennet Durgun als Ersatz für die damals verletzte Stammspielerin Vitalija Venckute. Diesmal stehen mit der 27-jährigen Litauerin und Neuzugang Chelsea Edghill aus Guyana gleich zwei Alternativen für diese Position parat.

Sportliche Macherin beim TuS Fürstenfeldbruck ist übrigens die ehemalige Langweider Spielerin Sandra Peter. (jug)