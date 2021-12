Tischtennis

02.12.2021

Toptalent tritt für Langweid an den Tisch

Plus Melanie Merk gehört dem deutschen Nachwuchs-Nationalkader an.

Nachdem Sommer-Neuzugang Mabelyn Enriquez aus Guatemala den TTC Langweid nach nur sieben Einsätzen, die sie mit einer 4:5-Bilanz absolviert hat, in ihre Heimat zurückgekehrt ist, hat man beim Tischtennis-Zweitbundesligisten reagiert. In der Rückrunde, die am 6. Februar mit einem Auswärtsspiel beim TuS Uentrop beginnen soll, wird Melanie Merk in der Tischtennis-Hochburg am Lech aufschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen