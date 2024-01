TTC Langweid begleicht eine Rechnung

Die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid besiegen die DJK Offenburg mit 6:2 und verbessern sich damit auf Platz fünf der 2. Bundesliga.

Das Tischtennis-Team des TTC Langweid konnte zum Rückrundenstart der 2. Bundesliga, ihr Vorhaben, eine Rechnung mit Offenburg für die Niederlage im Hinspiel zu begleichen, mit einem 6:2-Sieg umsetzen. Die Baden-Württembergerinnen mussten nach ihrer schon am Samstag beim Tabellenzweiten Fürstenfeldbruck erlittenen 1:6-Pleite die Heimreise aus Bayern mit zwei deutlichen Niederlagen antreten.

Die DJK Offenburg hat beide Begegnungen ohne ihre Spitzenspielerinnen bestritten. Mit ihr wäre es sowohl für Fürstenfeldbruck, als auch für Langweid knapper geworden. Den Langweider Zuschauern entging dadurch ein interessantes Kräftemessen der neuen TTC-Spitzenspielerin Veronika Matiunina im Spitzenspiel eins gegen eins. Sie konnte gegen Offenburg erneut beide Begegnungen gewinnen.

Langweid startete zunächst mit Siegen der Doppel Anja Farladanska/Diana Styhar und Veronika Matiunina/Vitalija Venckute optimal in die Begegnung Die Zuschauer bekamen guten Tischtennissport zu sehen, besonders in den Begegnungen von Veronika Matiuina und Anja Farladanska gegen die starke Abwehrstrategin Rosalia Behringer (geborene Stähr). Sie gehörte zur deutschen Elite, war Nationalspielerin und viele Jahre Spielerin in der 1. Bundesliga. Der Sieg von Veronika Matiuina gegen Rosalia Behringer war trotz ungewohntem Spiel gegen Abwehr nicht in Gefahr. Die Zuschauer freuten sich besonders über das gute Spiel und den Sieg von Anja Farladanska gegen die starke Abwehrstrategin, der ihr Selbstvertrauen stärken sollte. Dian Styhar verdeutlichte bei ihrem Sieg gegen Jana Kirner, ihre Bedeutung für das TTCL-Team. Sie war auch gegen Theresa Lehman, die in Fürstenfeldbruck den Ehrenpunkt für ihr Team geholt hatte, weit auf dem Weg zu einem glatten Sieg, als Anja Farladanska den Sack vorzeitig zugemacht hat.

Anja Farladanska und Diana Styhar haben sich mit der Teilnahme an einen stark besetzten Turnier in Ottobeuren auf den Rückrundenstart vorbereitet. Im Wettkampf mit Männern mit durchwegs über 2000 Leistungspunkten konnte Diana Styhar ihre Vorrundengruppe gewinnen, zog sich dann aber wegen kleinerer Rückenprobleme vorsichtshalber zurück. Anja Farladanska, die das Turnier auch dazu nutzte, sich mit einem neuen Schläger einzuspielen, musste sich erst im Viertelfinale knapp geschlagen geben.

Mit 11:9 Punkten nimmt das Team von Cennet Durgun Platz fünf in der 2. Bundesliga ein. (jug)

TTC Langweid – DJK Offenburg 6:2. Farladanska/Styhar - Storz/Behringer 9:11, 11:6, 11:9, 11:3, Matiunina/Venchkute - Lehmann/Kirner 12:14, 13:11, 11:3, 11:2, Matiunina - Behringer 12:10, 8:11, 11:8, 11:5, Farladanska - Stortz 6:11, 7:11, 11:3, 8:11, Styhar - Kirner 11:7,11:7, 11:5, Venckute - Lehmann 9:11, 5:11, 11:9, 5:11, Matiunina - Storz 11:5, 11:4, 11:7, Farladanska - Behringer 11:3, 9:11, 11:6, 11:8.