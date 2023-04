TTC Langweid: Ende gut, alles gut

Plus Zweitliga-Tischtennisfrauen des TTC Langweid verabschieden Melanie Merk und sich selbst mit einem Sieg aus der Saison.

Nachdem sich das Tischtennis-Frauenteam des TTC Langweid mit einem starken Zwischenspurt zu drei tollen Siegen nacheinander – 6:3 gegen den Tabellenvierten Fürstenfeldbruck und den Tabellendritten Tostedt sowie 6:1 gegen den Zweiten Anröchte vorzeitig den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert hatte, beendeten Teammanagerin Cennet Dürgun und ihre Spielerinnen die Saison mit zwei Heimspielen. Gegen den TuS Uentrop konnte trotz guter Leistung eine 4:6-Niederlage nicht abgewendet werden. Im letzten Spiel verabschiedete man sich mit einem deutlichen 6:1-Erfolg gegen die DJK Offenburg und konnte in der Abschlusstabelle einen Platz vorrücken. Zum gelungenen Abschluss gab es die La-Ola-Welle.

Für den schon in den erfolgreichen Spielen bewiesenen Langweider Teamgeist sprach wieder, dass in beiden Spielen, ohne nur nach Erfolg zu trachten, alle fünf Spielerinnen zum Einsatz kamen.