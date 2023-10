Turnen

18.10.2023

Gersthofer Mädchen meistern alle Geräte

Platz eins in der LK3. Mila Schwarz, Karina Eberl, Sofia Paulhartinger, Mona Schmidbauer, Elisa Hohenbichler.

Plus Beide Mannschaften des TSV Gersthofen belegen bei den Gaumeisterschaften den ersten Platz.

In Stadtbergen fand der Gaumannschaftswettkampf der LK-Turnerinnen statt. Für den TSV Gersthofen gab es dabei zwei erste Plätze.

Jule Zweig, Julee Haffner, Paula Nitsche und Emma Bauerle turnten in der Altersklasse 16+ in der LK 4 ohne Streichwertung gegen fünf weitere Mannschaften. Als erstes Gerät stand der bei den Mädchen wenig geliebte Sprung an. Da die reguläre Trainerin Bianca Fuchs als Kampfrichterin im Einsatz war, mussten sie den Sprung mit der Ersatztrainerinnen Yvonne Andriscak und Svenja Denk absolvieren.

