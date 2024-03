TSV Gersthofen startet erfolgreich in die Wettkampfsaison

25 Mädchen des TSV Gersthofen überzeugen beim Gaurundenwettkampf trotz Stürzen und Verletzungen.

25 Turnerinnen des TSV Gersthofen nahmen am Gaueinzelwettkampf in Stadtbergen teil. Erstmalig turnte hier auch der Jahrgang 2013 mit den Pflichtübungen, statt wie bisher erst im Mai. In dieser Altersklasse gingen Anna Laritz, Juliana Heronimus, Michelle Schellenberg, Marlena Mayer und Lara Reißmann an den Start. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Lara Reißmann. Sie hat trotz verwundeter Hände eine gute Reckübung geturnt und den besten Sprung aller 45 Teilnehmer gezeigt. Auch an den beiden anderen Geräten zeigte sie saubere Übungen und erreichte den sechsten Platz.

Auch die Altersklasse darüber (Jahrgang 2011/2012) war mit insgesamt 44 Turnerinnen stark besetzt. Hier konnte Marlene Seefried, Eljana Krebs und Antonia Day ihre Übungen gut präsentieren.

In der LK4 starteten erstmalig Paulina Wittmann, Ejona Salihi, Melina Paulhartinger, Alissia Schirosi und Sophia Moser (Jahrgang 2011/2012). Hier konnten sie die von Jennifer Ryssel choreografierten Bodenübungen auf selbst ausgewählte Musiken erstmals vor Publikum zeigen. Paulina Wittmann zeigte unter allen Teilnehmern die beste Barrenübung, Ejona Salihi hatte die schwierigste Balkenübung und die zweitbeste Wertung, Alissia Schirosi erreichte die höchste Balkenwertung. Paulina und Ejona konnten auf Anhieb den Pokal für die Erst- und für die Drittplatzierte mit nach Hause nehmen. Emma Bauerle und Viktoria Ilieva (Jahrgang 2008-2010) starteten in der teilnehmerstärksten Gruppe der LK4 mit 31 Teilnehmern. Emma überzeugte mit der besten Balkenübung und kam mit nur 0,05 Punkten Rückstand auf den vierten Platz.

Die „alten Hasen“ des TSV Gersthofen erbrachten ebenfalls sehr gute Leistungen. Julee Haffner setzte sich an fast allen Geräten an die Spitze und holte sich verdient den ersten Platz vor Ihrer Vereinskameradin Paula Nitsche. Jule Zweig hatte die zweitbeste Bodenübung und kam auf den fünften Platz.

In der nächsthöheren Leistungsklasse der LK3 startete die jüngste Teilnehmerin des TSV Gersthofen, Luisa Weißenbrunner. Auch für sie war es der erste Wettkampf mit eigens für sie zusammengestellten Kürübungen. Mit dem zweitbesten Sprung ihrer Altersklasse (Jahrgang 2014/2015) wurde sie Vierte in der Gesamtwertung.

Ebenfalls Vierte in der LK3 wurden Annika Kalchschmid (Jahrgang 2012/2013) und Mona Schmidbauer (Jahrgang 2008-2011). Hermine Kirchgeßner (Jg12/13) erkämpfte sich den dritten Platz mit dem zweitbesten Sprung und der schwersten Balkenübung). Karina Eberl, Elisa Hohenbichler und Jana Waldner, die den zweitbesten Sprung ablieferte, stürzten am Balken.