SC Altenmünster darf vom Aufstieg träumen

Volleyball: Nach der bisher besten Platzierung in der Bezirksklasse geht es in die Relegation.





Die Relegation Auch am letzten Spieltag gaben die Volleyballerinnen des SC Altenmünster nochmals alles und holten sich einen wohlverdienten Doppelsieg in der Bezirksklasse Nord. In heimischer Halle besiegten sie mit der Unterstützung vieler Fans zunächst den TSV Friedberg III mit 3:0 (25:16, 26:24, 25:17). Gegen die SF Gosheim fackelten die Altenmünsterinnen ebenfalls nicht lange. Auch hier wurde es gegen Ende der Partie noch einmal spannend, doch der SCA bewies den längeren Atem und gewann auch hier 3:0 (25:10, 25:18, 25:23). Die SCA-Frauen stehen nun mit persönlicher Bestleistung auf Tabellenplatz zwei in der Bezirksklasse Nord und haben somit die Möglichkeit zum Aufstieg in die Bezirksliga.wird am 23. April zwischen dem Zweitplatzierten der Bezirksklasse Süd sowie gegen den Tabellenachten der Bezirksliga abgehalten. (fp-)

SC Altenmünster: Fink, Hartmann, Klaiber, Küffner, Litzel, Mengele, Panknin, Schmid, Seeger, Streit, Wiedemann.