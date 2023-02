Anwohner des Elmer-Fryar-Rings protestieren gegen Flüchtlingsunterkunft

Ein Doppelhaus im Elmer-Fryar-Ring in Stadtbergen soll bis zu 28 junge Männer aus Syrien, Afghanistan und dem Irak aufnehmen. Anwohner fürchten nun um ihre Sicherheit.

Massive Proteste hat es am Dienstagabend in Stadtbergen bei der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses gegeben. Mehr als 100 Personen kamen in den Sitzungssaal, um ihren Unmut kundzutun gegen die geplante Nutzungsänderung eines Doppelhauses im Elmer-Fryar-Ring in eine Flüchtlingsunterkunft.

Vor einigen Tagen hat das Landratsamt neun Männer in dem Objekt der Lebenshilfe untergebracht. Im Laufe der Woche sollen neun weitere Asylbewerber einziehen, insgesamt ist das Haus auf 28 Plätze ausgelegt. Bei den Männern handelt es sich laut Landratsamt um Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak in der Altersspanne von 20 bis 37 Jahren. Anwohner kritisieren vor allem, dass es sich nicht um Frauen oder Familien, sondern ausschließlich um junge Männer handele. Ein Bewohner befürchtet nun sogar, dass seine Tochter nicht mehr alleine abends vor die Türe gehen könne.

Zwar richtete sich der Protest am Dienstagabend gegen die Verwaltung der Stadt, dabei ist Stadtbergen letztendlich für diese Entscheidung gar nicht zuständig. Die Genehmigungsbehörde für die geplante Nutzung ist das Landratsamt, und die Zuweisung der Bewohner erfolgt über die Ausländerbehörde. Stadtbergen zeichnet lediglich für die baurechtlichen Belange verantwortlich. Mit sechs zu drei Stimmen votierten die Stadträte dennoch gegen die Nutzungsänderung.

Ein ausführlicher Bericht über die Sitzung folgt.