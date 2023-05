Autofahrer rast auf B17 bei Stadtbergen mit 175 durch die 60er-Zone

In nur wenigen Stunden verzeichnet die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B17 fast 200 Verstöße. Für den Spitzenreiter wird es richtig teuer.

Fast 200 Autofahrer sind in der Nacht auf Samstag in nur wenigen Stunden der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B17 ins Netz gegangen. Die Beamten kontrollierten zwischen 20 und 2.30 Uhr auf dem Teilstück bei Stadtbergen die Bundesstraße. In dem Bereich gilt Tempo 60.

Insgesamt aber fuhren 64 Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie nun angezeigt werden. Weitere 127 Autofahrerinnen und Autofahrer bekommen eine Verwarnung und so mancher muss zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen. Den traurigen Höchstwert erreichte laut Polizei ein Autofahrer mit 175 Kilometern pro Stunde. Gegen ihn wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1600 Euro, zwei Punkte im Zentralregister und drei Monate Fahrverbot. (thia)