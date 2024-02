Autofahrer verwechselt Gas- und Bremspedal – 20.000 Euro Schaden

Anstatt zu bremsen, gibt ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Stadtbergen Gas. Am Ende kracht sein Auto gegen einen Baum.

Erheblicher Sachschaden ist nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Stadtbergen zu verzeichnen. Wie die Polizei mitteilt, verwechselte dort ein Autofahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr offenbar Gas- und Bremspedal. So fuhr er mit seinem Auto zunächst gegen ein anderes. Danach geriet er auf eine Grünfläche und krachte mit seinem Wagen gegen Baum. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Der Mann muss mit einer Bußgeldanzeige rechnen, teilt die Polizei mit. (kinp)