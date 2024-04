Stadtbergen

06:00 Uhr

Das "Stadtberger Loch" steht vor der Zwangsversteigerung

Plus Primus Conecept Future 27 wollte in Stadtbergen 57 Wohnungen bauen. Dann konnte der Bauträger seine Rechnungen nicht mehr zahlen. Nun soll es eine Lösung geben.

Von Jana Tallevi

Was haben sie gelitten und um ihre Ersparnisse gezittert vor rund einem Jahr, die ersten Investoren in das Projekt "Virchow Living" mit 57 Wohnungen gehobenen Standards an der Ulmer Landstraße in Stadtbergen. Damals war klar geworden, dass die Holding Primus Concept aus München in finanzielle Schieflage geraten war. Davon betroffen war auch der Bauträger "Primus Concept Future 27", der für die Wohnungen in Stadtbergen und eine kleinere Immobilie in der Daimlerstraße verantwortlich war. Erst nach monatelangem Ringen wurde für die Privatanleger bei der Grunderwerbssteuer eine Lösung gefunden. Doch für "Future 27" selbst und auch die Bauvorhaben in Stadtbergen hat sich seitdem wenig verändert.

Denn das eigentliche Insolvenzverfahren konnte bis jetzt nicht eröffnet werden, teilt ein Mitarbeiter der Anwaltskanzlei Wagner - Lehner Rechtsanwälte mit, die eigentlich genau damit beauftragt ist. Noch immer läuft das vorläufige Insolvenzverfahren. Das bedeutet, dass der beauftragte Gutachter, der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht Jochen Wagner, weiterhin damit befasst ist, die Insolvenzmasse zu bewerten. "Das Gutachtensergebnis hängt davon ab, ob ein Erlös (in Form eines Massebeitrags) aus der Veräußerung des vorhandenen Grundstücks erzielt werden kann. Nur dann kann von einer Verfahrenskostendeckung ausgegangen werden, was eine Eröffnungsvoraussetzung ist", erläutert Fachanwalt Fabian Gerl aus der Kanzlei.

