Stadtbergen

17:30 Uhr

Streit ums Kneippbecken ärgert Senioren in Stadtbergen

Der Streit um die Lage des Kneippbeckens in Stadtbergen sorgt bei einigen Senioren für Unverständnis.

Plus Beim Stadtfest in Stadtbergen verteilt der Seniorenbeirat 400 Fragebogen an Senioren. Nun liegt das Ergebnis vor und es gibt einige Überraschungen.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Die Seniorinnen und Senioren fühlen sich wohl in Stadtbergen. Dies hat eine Fragebogenaktion des Seniorenbeirats ergeben. 400 Formulare waren im Mai beim Stadtfest an die über 60-Jährigen verteilt worden. Nun hatte das Team um Vorsitzenden Norbert Greim die Antworten ausgewertet und die Ergebnisse bei der Sitzung des Gremiums, die zum ersten Mal öffentlich stattfand, präsentiert. Doch es gab nicht nur Lob. Kritik kam vor allem von den Menschen aus Leitershofen und Deuringen zu zwei Punkten.

