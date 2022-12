Katastrophe im Waldhotel verhindert: Notstromgerät bläst Abgase in Zimmer

Plus Bewohner des Stadtberger Waldhotels rufen die Polizei, da sie seit Tagen ohne Strom und Heizung sind. Als die Einsatzkräfte eintreffen, schweben bereits Menschen in Lebensgefahr.

Einst war es ein beliebtes Ausflugslokal und begeisterte seine Gäste vor allem durch den idyllischen Biergarten. Diese Zeiten sind jedoch für das Waldhotel in Stadtbergen schon lange vorbei. Immer wieder gab es Beschwerden über die hygienische Zustände in dem historischen Ziegelstadel, dass sich mittlerweile auf die Vermietung von Fremdenzimmer vor allem für Zeitarbeiter konzentriert hat. Nur um Haaresbreite hat nun vor wenigen Tagen ein Großaufgebot von Ordnungsamt, Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei eine Katastrophe mit zahlreichen Todesopfern verhindern können. Und noch immer sind die Ermittlungen der Polizei nicht abgeschlossen.