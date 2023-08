160 Jahre Musikverein Thierhaupten – Aus der Vereinsgeschichte

1863 wurde der Musikverein Thierhaupten gegründet. Das wird am Wochenende der Thierhaupter Festwoche gefeiert. Warum eine Festkapelle im Verein eine große Rolle spielt.

Seit Donnerstag wird in Thierhaupten wieder kräftig gefeiert. An sechs Tagen begeht der Musikverein Thierhaupten seinen 160. Vereinsgeburtstag und richtet die 57. Festwoche mit einem bunten Programm verantwortlich aus. Ein Blick in die Vergangenheit, aber auch die Gegenwart zeigt, das Thierhaupten schon lange ein sehr musikalisches Dorf ist und dies wohl auch noch lange bleiben wird.

Musik wurde in Thierhaupten schon lange gepflegt. Bereits mit der Klostergründung um 750 nach Christus durch Bayernherzog Tassilo III. und der Ansiedlung der Benediktiner dürften die Anfänge liegen. Im Jahre 1863 und somit vor 160 Jahren kam es zur Gründung des noch heute bestehenden Musikvereins (MV). Einige hundert Jahre zuvor gab es bereits musikalische Bewegungen, wie Aufzeichnungen belegen.

Musikverein Thierhaupten braucht Erlaubnis zur Gründung aus Aichach

Die damals führenden Mitglieder des neu zu gründenden Vereins Georg Koch (Vorstand), Georg Krius (Direktor) Hieronymus Gisser und Michael Hölzl richteten ein Schreiben am 9. August 1863 an das königliche Bezirksamt Aichach. Mit der folgenden Erlaubnis des königlichen Bezirksamtes in Aichach war die Gründung des MV besiegelt. Die musikinteressierte Jugend wurde von Musikmeister Pengwitz ausgebildet und es entstand um 1921 eine junge Blaskapelle, die 1923 bei einer Fahnenweihe in Ostendorf aufspielte.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kam das musikalische Leben in Thierhaupten zum Stillstand. Der Krieg hatte beachtliche Lücken in die Reihen der Musikanten gerissen. Als Josef Klaus 1946 aus französischer Gefangenschaft heimkam, wurde der Neubeginn mit den verbliebenen Musikanten aufgenommen. Im Jahr 1951 übergab Josef Klaus den Dirigentenstab an seinen Sohn Sepp Klaus, der damit im Alter von nur 18 Jahren Verantwortung für den MV trug.

Musikverein legt Grundstein für Thierhaupter Festwoche

Zum Blütenfest im Jahr 1965 formte Josef Klaus jun. eine neue Blaskapelle. Nun ging es stetig vorwärts und 1967 wurde durch den Musikverein der Grundstein für die Thierhaupter Festwoche gelegt. Die Blasmusiker gaben sich 1968 den Namen „Original D`Lechtaler Musikanten“. Im selben Jahr wurde Werner Schneider Vorsitzender. Er hatte dieses Amt bis 1987 inne. Ein großes Anliegen des heutigen Ehrenvorsitzenden Werner Schneider war ein eigenes Vereinsheim. Nach vielen Bemühungen wurde dann im Sommer 1990, zur Zeit des Vorsitzenden Josef Herb, im ehemaligen Hühnerstall des Klosters Thierhaupten das Musikheim eingeweiht.

Seit fünf Jahren gibt Bernhard Kiss bei der Festkapelle „Original Lechtaler Musikanten“ als Dirigent den Takt vor. Foto: Claus Braun

Im Jubiläumsjahr 2023 leben allein beim MV Thierhaupten 146 Aktive ihre Leidenschaft für Musik. Über die Hälfte der Musikanten sind jünger als 27 Jahre, die größten Gruppen sind die Jungbläser und die Jugendkapelle. Außergewöhnliche Ensembles wie „Überzwerch“, die „Combonisten“, und die Gruppe „Gschmackla“ begeistern Stilen über die Grenzen Thierhauptens hinaus das Publikum. Doch die „Original D`Lechtalter Musikanten“ spielen öffentlichkeitswirksam die größte Rolle.

Neue Gruppe wird zur Thierhaupter Festwoche geschaffen

Als 1967 die erste Festwoche gefeiert wurde, bedurfte es auch einer entsprechenden musikalischen Untermalung – der beste Anlass zur Gründung einer neuen Besetzung. Daher wurden vor 56 Jahren die Original D`Lechtaler Musikanten ins Leben gerufen. Beginnend mit Josef Klaus als Dirigenten baute sich die Kapelle ein abwechslungsreiches Repertoire an bayerischer und böhmischer Blasmusik auf. Unter Hans Kaiser, der von 1998 bis 1997 den Dirigentenstab innehatte, blühten die Original D’Lechtaler Musikanten auf. Die Besetzung wurde dank der steigenden Zahl an Nachwuchsmusikern erweitert. Die stetig wachsende Qualität der Musik, die gesanglichen Einlagen, aber auch „Show-Elemente“ begeisterten das Publikum.

Mit den Jahren baute die Gruppe ihr Repertoire im Bereich der modernen Blasmusik aus. Das hierfür benötigte Notenmaterial wird von Bernhard Kiss, der seit 2018 Dirigent ist, für die Besetzung der Kapelle arrangiert und dirigiert. Dabei wird Altbekanntes mit neuen Stücken gemischt – jede Generation der Blasmusikliebhaber kommt auf ihre Kosten. Die Festkapelle spielt während der Festwoche am Freitag und Dienstag, 11. und 15. August, jeweils ab 19 Uhr im Bierzelt an der Baarer Straße auf.