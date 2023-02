Thierhaupten

vor 17 Min.

47-Jährige nimmt in Thierhaupten einem 23-Jährigen die Vorfahrt

13.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte hat es am Samstag bei einem Unfall in Thierhaupten gegeben.

Artikel anhören Shape

Eine Autofahrerin kommt am Samstag von Baar und will nach links in Richtung Thierhaupten abbiegen. Dabei übersieht sie einen 23-Jährigen und es kommt zu einem heftigen Zusammenstoß.

13.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte hat es am Samstag bei einem Unfall in Thierhaupten gegeben. Eine 47-Jährige wollte kurz nach 16 Uhr von Baar kommend nach links in die Marktgemeinde abbiegen.- Dabei übersah sie laut Polizei eine 23-Jährigen, der von Thierhaupten kommend in Richtung Münster unterwegs war und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. (thia)

Themen folgen