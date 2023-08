Thierhaupten

vor 32 Min.

Bauern werben für Regionalität und Wertschöpfung vor Ort

Plus Beim Tag der Landwirtschaft stellen sich Bauern und Selbstvermarkter aus der Region vor. Warum besonders ein Rätsel ungerecht gewesen ist.

Von Claus Braun

Am Feiertag Mariä Himmelfahrt endeten die Feierlichkeiten rund um die 57. Festwoche. An sechs Tagen hat der Musikverein seinen 160. Geburtstag gefeiert und das 44. Bezirksmusikfest ausgerichtet. Eine mit viel Aufwand betriebene Ausstellung zum „Tag der Landwirtschaft“ auf einer Sonderfläche neben dem Festplatz war gestern bei bestem Sommerwetter ein Besuchermagnet.

„Regional – so weit das Auge reicht“, war für die Ortsgruppe des Bayerischen Bayernverbandes aus Thierhaupten die Motivation für diese Sonderschau, die einem umtriebigen Jahrmarkt glich. Ortsbäuerin Edeltraud Praßler aus dem Thierhauptener Ortsteil Ötz brachte es auf den Punkt: „Es muss in die Köpfe der Leute, dass mehr regionale und frische Produkte in der heimischen Küche landen als immer nur Billigprodukte vom Aldi, Lidl, Netto und Co.!“ Zusammen mit ihrem Team bestehend aus Johann Fröhlich, Michaela Herb, Renate Sturm, Anita Hörmann und Veronika Herb waren viele Monate Organisationsarbeit notwendig.

