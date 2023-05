Das ist beim Mühlentag in Thierhaupten geboten

Am Pfingstmontag ist wieder viel los rund ums Mühlenmuseum. Hier die wichtigsten Infos rund um Programm, Parkplätze und das neue Besucherzentrum "Klein-Bonn".

Gerade rechtzeitig ist "Klein-Bonn", das Besucherzentrum des Mühlenmuseums in Thierhaupten, am Wochenende eingeweiht worden. Denn schon am kommenden Pfingstmontag dürfte reichlich Betrieb in und um die Mühle herrschen. Zum deutschen Mühlentag gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein.

Die Idee des Deutschen Mühlentages wurde vor 30 Jahren geboren. Seither nehmen bundesweit jedes Jahr mehr als 1000 Mühlen teil. Das Klostermühlenmuseum Thierhaupten macht seit 1997 mit und gewährt einen tieferen Einblick in das Kulturgut Mühle und das alte Müllerhandwerk. Auf drei Etagen erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes zur Technik und Geschichte der verschiedenen Mühlentypen wie der Getreide-, Öl-, Säge- und Papiermühle, die es einst in klösterlicher Zeit in Thierhaupten gegeben hat.

Deutscher Mühlentag in Thierhaupten

Von 11 bis 17 Uhr gibt es für Jung und Alt zahlreiche Aktionen und Vorführungen im Museum, die Geschichte zum Anfassen bieten. Zudem gibt es in diesem Jahr wieder eine neue Sonderausstellung zu sehen. "Bräuwastl, Mühlsepper und Klein-Bonn: Geschichten aus der Franzengasse" laden dazu ein, sich auf eine Reise in die älteste Gasse des Ortes zu begeben und dem dörflichen Leben anhand von zahlreichen Exponaten und historischen Fotos nachzuspüren.

Bei der Wanderung rund um den Klosterweiher wird auch den Auerochsen ein Besuch abgestattet. Foto: Werner Burkhart

Kinder dürfen sich auf besondere Aktionen freuen, so können sie am Backhaus Brot backen, an Handmühlen Mehl mahlen, am Märchenstadel ein gesundes Müsli herstellen und einiges über die Vielfalt der Körner erfahren. In der Mühle wird Papier geschöpft und an der historischen Druckmaschine bedruckt. Der Buchdrucker Ludwig Sattich führt die Technik des Druckens am Original Boston-Tiegel vor, einer bereits 1850 entwickelten Druckpresse.

Das Programm des Mühlentags in Thierhaupten

Daneben wird Lutz Vollbracht aus Augsburg die Kunst des Buchbindens zeigen und sich bei seinem Handwerk über die Schulter schauen lassen. Welche Kunstwerke aus ausgedienten Büchern entstehen können, damit überrascht Henrieke Staub. Sie lässt auch die Besucherinnen und Besucher falten und schneiden und eine eigene Kreation herstellen. Uli Karg, selbst Autorin und Vorleserin, bietet eine kleine Auswahl an hübschen Dingen zum Thema Papier und Buch zu kaufen an. Auch gibt es am Mühlenvorplatz regionale Mühlenprodukte, Eiscreme und heimischen Honig des Thierhauptener Imkervereins zu kaufen.

Der Heimat- und Trachtenverein ist traditionell am Mühlentag in Thierhaupten dabei und bietet Bratwurst und Schnitzel, in diesem Jahr zum ersten Mal auch als vegane Alternative an, darüber hinaus auch Getränke und Kaffee und Kuchen. Zur Musik der Gruppe Gschmackla des Musikvereins Thierhaupten führt die Trachtenjugend des Heimat- und Trachtenvereins ihre Tänze auf.

Wer einen Spaziergang unternehmen will, der sei auf den interessanten Mühlenweg hingewiesen, der entlang der Standorte der Mühlen bis hinauf ins ehemalige Benediktinerkloster führt, vorbei am Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereins, an den Auerochsenweiden und dem idyllisch gelegenen Klosterweiher.

Pfarrer Werner Ehnle segnete in Thierhaupten das Besucherzentrum Klein-Bonn, welches in unmittelbarer Nähe zum Klostermühlenmuseum entstanden ist. Darüber freuen sich die Museumsleiterin Claudia Drachsler-Praßler und Bürgermeister Anton Brugger. Foto: Claus Braun

Bereits am vergangenen Wochenende war allerhand los am Mühlenmuseum. Unter reger Beteiligung der Bürgerschaft fand in Thierhaupten die kirchliche Segnung des Besucherzentrums Klein-Bonn statt, welches im vergangenen Jahr in großen Teilen neu gebaut und saniert wurde und nun zur Stiftung Klostermühlenmuseum Thierhaupten gehört.

Mit dem Neubau und dem sanierten angrenzenden Stadel gewinnt das benachbarte Klostermühlenmuseum viel neuen Platz. Dieser soll insbesondere für zahlreiche Veranstaltungen und Informationen dienen und somit die Substanz im Mühlenmuseum auch etwas schonen.

Parkplätze fürs Mühlenmuseum Thierhaupten

Bevor Pfarrer Werner Ehnle die neuen Räumlichkeiten voller sichtbarer Begeisterung segnete, stellte er in seiner kurzen Ansprache Leben und Arbeiten rund um die Mühle in den Mittelpunkt. Die Gründerin des Mühlenmuseums, Barbara Seidenschwann, zeigte sich froh darüber, dass während der Bauarbeiten niemand zu Schaden kam.

Wichtiger Hinweis für Besucher des Mühlenmuseums am Pfingstmontag: Direkt an der Mühle kann nicht geparkt werden. Die Parkplätze am Kloster, Zufahrt über Augsburger Strasse 22 und am Festplatz, Baarer Straße, stehen den Besuchern des Deutschen Mühlentages zur Verfügung. (AZ/bra)