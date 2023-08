Die Festwoche in Thierhaupten ist offiziell gestartet

Im Festzelt ist die 57. Festwoche Thierhaupten eröffnet worden. Sie steht ganz im Zeichen der Musik. Wie viele Schläge Bürgermeister Anton Brugger beim Fassanstich brauchte.

Mit vier Musikkapellen, den Böllerschützen des Schützenvereins Edelweiß, dem stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger und einem Standkonzert am Marktplatz ist die 57. Festwoche am Donnerstagabend in Thierhaupten gestartet. An sechs Tagen wird der 160. Geburtstag des Musikvereins gefeiert, der auch als Ausrichter der Festwoche agiert.

Viele hunderte Menschen waren Donnerstagabend Augenzeuge am Marktplatz, als sich vier Musikkapellen zum Standkonzert trafen. Im Festzelt wurde dann offiziell die 57. Festwoche Thierhaupten eröffnet. Foto: Claus Braun

Festwoche Thierhaupten 2023: Hubert Aiwanger fordert zum Feiern auf

Im Rahmen der Festwoche feiert zudem der Bezirk 15 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund das 44. Bezirksmusikfest und sein 70-jähriges Bestehen. Deshalb durften zum Fest-Auftakt in Thierhaupten ASM-Präsident Franz Josef Pschierer und die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger natürlich nicht fehlen. Nach dem erfolgreichen Fassanstich durch Schirmherr und Bürgermeister Anton Brugger - er brauchte drei Schläge - sprach der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident wenige Worte an die Festgäste. Aiwanger forderte schlicht auf: „Leut, freut euch des Lebens und feiert dieses Fest!“

Hochkonzentriert war Thierhauptens Bürgermeister und Schirmherr Anton Brugger gestern beim Fassanstich zum 57. Festwoche in Thierhaupten. Foto: Claus Braun

Am Freitag, 11. August, startet der Zeltbetrieb um 17.30 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Festkapelle Original D`Lechtaler Musikanten auf.