Die Mini-Landesgartenschau in Thierhaupten hat viele Fans

Plus In Thierhaupten gibt es eine große Gartenanlage. Der Gartenbauverein will zeigen, was sich alles anpflanzen lässt. Ein Besuch lohnt sich aus mehreren Gründen.

Von Regine Kahl

Fotografen wählen den Garten in Thierhaupten als Ort für Hochzeitsbilder, Angestellte lassen sich in der Mittagspause auf einer Bank ihre Brotzeit schmecken und Wanderer auf dem Mühlweg bewundern die Pracht der Anlage. Mit seinem Schul- und Lehrgarten hat der Obst- und Gartenbauverein Thierhaupten einen Volltreffer gelandet. Die Anlage, die allen rund um die Uhr offen steht, hat einen landkreisweiten Ruf erlangt. Es steckt einiges an Arbeit drin, damit es so herrlich blüht und wächst. Wir haben dem Gartler-Team beim Schneiden, Buddeln und Jäten über die Schulter geschaut.

Zu tun gibt es in der Gartenanlage in Thierhaupten immer etwas, auf dem Bild schneidet Vereinsvorsitzende Katja Werner verblühte Pflanzen ab. Foto: Marcus Merk

Fünf Frauen und ein junger Mann haben sich wie jeden Freitagvormittag versammelt und werkeln. Elias Ruf greift zu Spaten und Schubkarren und hilft bei den Arbeiten, die mehr Muskelkraft verlangen. Der 19-Jährige pflanzt einen Rosenstock "Gräfin Diana" und drei Hibisken ein. Der junge Mann ist Zimmerer, er hilft an seinem Urlaubstag gerne mit: "Das macht mir Spaß", sagt Elias. Er ist schon von klein auf mit seinen Eltern bei Arbeiten in dem Garten neben dem Vereinsheim dabei gewesen, Mutter Doris Ruf ist Gärtnerin mit Leib und Seele. Sie trägt sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Studieren kann jeder, gärtnern nur die Besten", ein Geschenk ihrer Kinder.

