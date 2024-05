Thierhaupten

Mehr Kabarett als Lesung: Ein Autor und ein Storch sorgen für Unterhaltung

Plus Der bestens aufgelegte Rundfunkmoderator Achim Bogdahn unterhält in Thierhaupten mehr mit Kabarett als mit einer trockenen Lesung.

Von Claus Braun

Einen denkwürdigen Literatur-Abend bot das Büchereiteam von St. Peter und Paul in Thierhaupten mit der Lesung von Achim Bogdahn auf dem Heuboden von „Klein-Bonn“ nahe dem Klostermühlenmuseum. Der Rundfunkmoderator von BR2 erzählte über seinen Reisebericht „Unter den Wolken“ und bot dabei mehr Kabarett als Lesung.

Bereits in der vierten Auflage wird Bogdahns Buch über seine Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer verkauft. Dies ist ein Erfolg für sein Erstlingswerk und warum dies so ist, davon hat er in einem kurzweiligen Abend die rund 150 Zuhörer mit viel Witz und großer Erzähllaune überzeugen können. Achim Bogdahn lies keinen Zweifel daran: „Wer sein Buch gelesen hat, will einfach nur mehr eines: Los!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

