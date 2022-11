Thierhaupten

13:00 Uhr

Prachtvolle Krippenschau ist die nächste Perle für das Kloster Thierhaupten

Im Dezember ist die Krippenausstellung in der Kulturtenne an den Wochenenden zu sehen.

Plus Dank der neuen Kulturtenne kann die Krippensammlung von Thierhaupten so schön wie noch nie präsentiert werden. Was der Abschluss dieses Projektes für den gewaltigen Kloster-Komplex bedeutet.

Von Christoph Frey

Fritz Hölzls Gesicht scheint im Halbdunkel förmlich aufzuleuchten vor Freude. Seine Hand beschreibt einen großen Bogen: "Ein Traum", ruft der Thierhaupter Altbürgermeister, der sich als Retter des Klosters Thierhaupten in der Gemeindegeschichte einen Namen gemacht hat. Was Hölzl mit dem Traum meint, ist für die Allgemeinheit seit dem vergangenen Wochenende zu sehen: das Krippenmuseum in der Kulturtenne des Klosters von Thierhaupten.

