Thierhaupten

vor 17 Min.

Sportverein baut mit Vereinsheim neues "Wohnzimmer für die Dorfgemeinschaft

Plus Nach dem Abriss des maroden Vereinsheims errichtet der Sportverein Thierhaupten ein neues Zuhause – ein Kraftakt der besonderen Art.

Von Claus Braun

Der Sportverein bekommt ein neues Vereinsheim. Nach einem eindeutigen Votum der Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung am 22. Juni dieses Jahres und den in den Monaten Juli und August vorgenommenen Abrissarbeiten konnte nun der offizielle Spatenstich terminiert werden. Zum kleinen Festakt mit Sekt und schmackhaften Brötchen hatten sich zahlreiche Vereinsvertreter, die Mitglieder des Bauausschusses und politische Prominenz ein Stelldichein gegeben.

Bei hochsommerlichen Temperaturen strahlte Richard Mayr, Fußballabteilungsleiter und Vorsitzender des Bauausschusses in Personalunion, mit der Sonne um die Wette und sagte: „Nach drei Jahren intensiver Planungsarbeiten sind wir froh, dass wir heute so weit sind, dass wir den symbolischen Spatenstich vornehmen können!“ Mayr berichtete, dass im Juli das bisherige Vereinsheim aus dem Jahr 1964 Stück für Stück entkernt und letztendlich eingerissen wurde. „Bei den Wochenendeinsätzen waren teilweise so viele begeisterte Menschen im Einsatz, dass wir nicht einmal jeden einzelnen Ehrenamtlichen immer beschäftigen konnten“, zeigte er sich voll des Lobes vom bisher gezeigten Eifer der Sportlerinnen und Sportler.

