Thierhaupten

vor 48 Min.

Tausende leuchtende Blumen und glänzende Instrumente grüßen zum Fest

Ein beeindruckendes Schauspiel ist der „Instrumentengruß“ bei jedem Bezirksmusikfest. Bei der 44. Auflage streckten fast 1000 aktive Musikantinnen und Musikanten ihre Instrumente in den weiß-blauen Himmel.

Plus Der Festumzug am Sonntag war der Höhepunkt der Festwoche in Thierhaupten. Beim 44. Bezirksmusikfest bildeten fast 1000 Aktive einen hörenswerten Gemeinschaftschor.

Von Claus Braun

Einen farbenprächtigen Festumzug durften am Sonntag viele Schaulustige in der Marktgemeinde erleben. Anlässlich der Jubelfeiern zum 160. Geburtstag des heimischen Musikvereins und des 70. Bestehens des Bezirks 15 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund trafen sich tausende Musikantinnen und Musikanten und zahlreiche bunte Fußgruppen. Dabei ernteten besonders die von weit her gereisten Gäste viel wohlwollenden Beifall.

Das Orchester "Trandafir" kam aus der Ukraine angereist

Die weiteste Anreise hatte das Orchester „Trandafir“ aus der ukrainischen Gemeinde Woloka. Die Gemeinde und das Orchester sind stark rumänisch geprägt. Die Gemeinde Woloka ist nahe zur Grenze zu Rumänien, und eine rumänische Minderheit befindet sich auf dem Staatsgebiet der Ukraine. Die 15-köpfige Gruppe fiel besonders durch ihre weißen Anzüge auf, die mit farbigen Stickereien verziert waren. Am Dienstag wird die Gruppe im Festzelt eine Darbietung ihres Könnens geben.

