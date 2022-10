Thierhauptener Feuerwehrauto begibt sich auf eine Reise in die Ukraine

„Florian Thierhaupten 20/1“ wird an die Gemeinde Voloka gespendet. Bürgerinnen und Bürger können sich mit Sachspenden an der Aktion beteiligen.

Am Donnerstag, 20. Oktober, ist es so weit. Die Überführung des 35 Jahre alten und bereits außer Dienst gestellten Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr Thierhaupten in die Ukraine findet statt. Auf die Reise begeben sich zwei Feuerwehrmänner, der Bürgermeister von Thierhaupten und eine Mitarbeiterin des Europabüros des Bezirks Schwaben.

Freier Laderaum wird für Sachspenden für die Ukraine genutzt

„Ich fand es direkt eine gute Idee. Als ich dann noch gehört habe, dass deren Fahrzeug auch noch deutlich älter als unseres ist, hat es für mich auch sehr viel Sinn ergeben“, erzählt Lukas Weidhüner, Kommandant der Feuerwehr Thierhaupten. Er wird gemeinsam mit Gabriel Roth, Vorsitzender der Feuerwehr Thierhaupten, das Fahrzeug in die Gemeinde Voloka überführen. Voloka liegt in der ukrainisch-rumänischen Grenzregion Bukowina, mit der der Bezirk Schwaben eine langjährige Partnerschaft pflegt. Der freie Laderaum im Fahrzeug soll dabei nicht leer bleiben, sondern wird für humanitäre Hilfsmittel genutzt. Bürgerinnen und Bürger können sich mit Spenden an der Aktion beteiligen.

Ideengeber für das Projekt war Franz Hölzl, Mitglied im Gemeinderat Thierhaupten. Im Frühjahr dieses Jahres brachte der bayerische Feuerwehrverband mehrere Autos und Hilfsgüter in die Ukraine. „Da dachten wir uns, wenn die das können, können wir das auch“, erzählt Anton Brugger, Bürgermeister von Thierhaupten. Inzwischen ist es ein gemeinsames Projekt des Markts Thierhaupten und des Bezirks Schwaben. Dieser pflegt seit nun 25 Jahren eine Partnerschaft mit der Region Bukowina. Daher werden auch Anton Brugger und Katharina Haberkorn vom Europabüro des Bezirks Schwaben für die Übergabe in die Ukraine reisen. Haberkorn ist dabei leitend für den Austausch mit der Region Bukowina tätig. Die beiden werden wahrscheinlich mit dem Flieger anreisen, denn im Feuerwehrauto haben sie keinen Platz mehr. Das ist zum einen bei Langstrecken nur für zwei Leute ausgelegt und zum anderen wird der restliche Stauraum für Sachspenden benötigt. „Wenn das Auto schon dort hingebracht wird, dann können wir es auch mit humanitären Hilfsgütern vollmachen“, erzählt Brugger. Der Bürgermeister war bereits Anfang August im Auftrag des Bezirks Schwaben als Delegationsteilnehmer in der Region und erhielt so einen Einblick in die Situation vor Ort.

Über Österreich, Ungarn und Rumänien geht es in die Ukraine

Eine genaue Route haben Lukas Weidhüner und Gabriel Roth allerdings noch nicht. Fest steht, dass es eine zweitägige Reise über Österreich, Ungarn und Rumänien wird. „Wir werden das die kommenden Tage noch mit Katharina Haberkorn besprechen, sie kennt einige Unterkünfte auf dem Weg“, erzählt der Kommandant. Vor Ort werden die beiden Feuerwehrler dann ihre dortigen Kollegen in die Fahrzeugtechnik einweisen und am Sonntag geht es wieder mit dem Flieger zurück nach Deutschland.

Sammlung von Sachspenden im Thierhauptener Rathaus

Jeder, der noch humanitäre Hilfsgüter wie Konserven, Verbandskästen oder warme Decken spenden möchte, ist dazu herzlich eingeladen. „Es gibt bereits eine große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger", berichtet Anton Brugger. Derzeit habe man noch Platz für weitere Spenden. Falls es doch zu viel für die Ladefläche im Feuerwehrauto werden sollte, versichert der Bürgermeister: „Wir werden jede Spende, die wir nicht direkt mit in die Ukraine nehmen können, an den Bezirk Schwaben übergeben. Dieser befördert regelmäßig Sachspenden in die Ukraine.“

Eine genaue Liste der benötigten Hilfsgüter ist auf der Website von Thierhaupten im aktuellen Mitteilungsblatt zu finden. Die Sachspenden können im Thierhauptener Rathaus bis spätestens Mittwochmittag, 19. Oktober, abgegeben werden.