Ukrainische Delegation besucht Thierhaupten

Ein Feuerwehrauto schickte die Gemeinde Thierhaupten in die Ukraine. Nun stattete eine Delegation aus der Partnerstadt einen Besuch ab.

Zurück bis ins Jahr 2017 reichen die ersten Kontakte, die zwischen Thierhaupten und der ukrainischen Gemeinde Woloka im Gebiet Tscherniwzi geknüpft wurden. Herausragend dabei sicherlich jüngst die Spende des in die Jahre gekommenen Feuerwehrautos "Florian Thierhaupten 20/1" im Oktober letzten Jahres, welches die beiden Feuerwehrleute, 1. Vorsitzender Gabriel Roth und Kommandant Lukas Weidhüner, in einer beschwerlichen zweitägigen Tour samt weiteren gespendeten Hilfsgütern aus der Bevölkerung von Thierhaupten in die Ukraine überführt hatten. Nun gab's einen Gegenbesuch im Augsburger Land.

Durch die intensive Unterstützung des Bezirks Schwaben konnte es möglich gemacht werden, dass sich eine kleine Delegation aus Woloka in Thierhaupten bei den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde persönlich für die wohlwollende Unterstützung bedanken konnte. Eigens angereist waren Bürgermeister Valentin Hlopina und der geschäftsleitende Beamte Dumitru Penteleichuk, die jeweils von ihren Ehefrauen und Töchtern begleitet wurden.

Kulinarisches aus der Ukraine in Thierhaupten angeboten

Die Delegation aus der Ukraine präsentierte sich unter anderem auf dem Engerlmarkt in Thierhaupten und bot dabei kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat an, die von den interessierten Besuchern gerne probiert wurden. Gute Gespräche wurden dabei geführt und auch einige Spendengelder gesammelt.

Zum weiteren Programm gehörte die Besichtigung des im Jahr 2014 eingeweihten Thierhauptener Feuerwehrhauses, der Kindertagesstätte und ein Besuch bei einem örtlichen Busunternehmen mit der Vorstellung modernster Elektrobusse und moderner Fahrer- und Fahrgastinformationssysteme sowie eine Stadtbesichtigung in Nördlingen mit Rieskratermuseum, wo es echtes Mondgestein zu bestaunen gab.

Für eine gelungene Überraschung während des Besuchs sorgte ein Thierhauptener Unternehmer, der einen gebrauchten Stromgenerator mit seinem historischen Fendt-Geräteträgerbulldog zum Feuerwehrhaus brachte und spendete. Das Busunternehmen gab den ukrainischen Gästen zahlreiche Batterie-Elektrolampen für die Schule und den Kindergarten mit auf dem Weg. "Eine wichtige Unterstützung", sagte Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger, da derzeit in der Region nur bis zu drei Stunden täglich Strom vorhanden sind.

In dem zweitägigen intensiven Austausch sah Bürgermeister Anton Brugger einen weiteren wichtigen Beitrag zur Stärkung der Förderung und des Ausbaus der kommunalen Beziehungen zwischen den Kommunen beider Länder. Bereits im August 2022 unterzeichneten beide Bürgermeister nämlich eine "kommunale Freundschaftserklärung" im Rahmen der Partnerschaft Schwaben-Bukowina.