Thierhaupten

vor 32 Min.

Vollbeladener Anhänger kippt in Thierhaupten beim Abbiegen um

Ein mit Gerüstteilen beladener Anhänger ist in Thierhaupten beim Abbiegen umgekippt.

Artikel anhören Shape

Ein 28-Jähriger hat Gerüstteile in einem Anhänger geladen und will in Thierhaupten auf die Staatsstraße abbiegen. Augenscheinlich aber ist der Anhänger falsch beladen.

Glücklicherweise nur bei Sachschaden ist es bei einem Unfall am Montag in Thierhaupten geblieben. Ein 28-Jähriger war um 8.25 Uhr mit einem Anhänger an seinem Auto auf der Herzog-Tassilo-Straße unterwegs und wollte nach links auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei kippte laut Polizei der Anhänger, der mit Gerüstteilen beladen war, auf die rechte Seite und landete auf dem Brückengeländer hinter der dortigen Einmündung. Ursache für das Missgeschick war augenscheinlich eine zu kopflastige Beladung des Anhängers. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Anhänger konnte mittels eines firmeneigenen Staplers wieder aufgestellt werden. (thia)

Themen folgen