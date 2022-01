Was weiß Wikipedia? Das Kloster ist das Herzstück Thierhauptens

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg? Heute: Thierhaupten.

Sind aufgespießte Tierköpfe der Ursprung des Ortsnamens Thierhaupten? Das legt der Wikipedia-Eintrag zur Marktgemeinde nahe. Dort heißt es: "Im Jahr 1776 wurde ein Sandstein-Tierkopf ausgegraben, was als Hinweis gelten kann." Die Geschichte kennt Fritz Hölzl, der 18 Jahre lang Thierhauptens Bürgermeister war. Es habe sich wohl um eine germanische Opferstätte gehandelt. Der 80-jährige kennt eine weitere Theorie. Laut Fachleuten seien nicht die Germanen, sondern die Kelten für den Namen Thierhaupten verantwortlich.