TTC Langweid erkämpft sich einen Punkt bei Auswärtsreise

Langweider Damen verlieren in Tostedt und spielen Unentschieden in Anröchte.

Das Team des TTC Langweid kehrt von den zwei Auswärtsspielen in der 2. Frauen-Tischtennnis-Bundesliga nicht ganz mit leeren Händen zurück. Nach einer 3:6-Niederlage im niedersächsischen Tostedt konnte das Team beim höher eingeschätzten TTK Anröchte (Nordrhein-Westfalen) ein 5:5 erringen und so einen Punkt mit nach Hause nehmen.

MTV Tostedt – TTC Langweid 6:3

Für Langweids Teammanagerin Cennet Durgun war nicht der schlechte Tabellenplatz Tostedts (bis dato Platz acht) Maßstab für die Spielstärke. Das tatsächliche Leistungsvermögen des Gegners spricht eine andere Sprache. Dieses Wissen bekam Langweid besonders, aber nicht nur durch die 17-jährige Mia Griesel und die routinierte 40-jährige Irene Ivancan dann auch bestätigt. So verlor etwa Anja Farladanska klar mit 0:3 gegen Griesel und später mit 2:3 gegen Ivancan. Auch die U21-Europameisterin Veronika Matiunina bekam die Spielstärke der vielseitigen Abwehrstrategin Ivancan zu spüren, hatte aber "die Zügel fester in der Hand", als es der knappe 3:2 Sieg aussagt.

In der Begegnung der beiden 17-jährigen Spitzenspielerinnen Matiunina und Griesel, die sich von internationalen Turnieren und Meisterschaften kennen, behielt Griesel über die U21 Europameisterin im TTCL-TTrikot klar die Oberhand. Der knapp verlorene erste Satz ließ Veronika Matiunina zu sehr mit sich hadern. Diana Styhar konnte eines ihrer zwei Spiele gewinnen. Zum Spielauftakt standen außerdem ein Sieg des TTCL-Duos Farladanska/Styhar und eine Niederlage von Maiunina/Basak gegen das Spitzendoppel Griesel/Ivancan zu Buche. Langweids Neuzugang Annanya Basak ging diesmal leer aus. Die tatsächliche Spielstärke Tostedts, des Vorjahresdritten der Liga, werden deren weiteren Gegner in den Rückrundenspielen wohl auch noch erfahren, sind sich Cennet Durgun und ihre Schützlinge sicher.

Kaiser/Rose – Farladanska/Styhar 7:11, 6:11, 10:12, Griesel/Ivancan – Matinunina/Basak 11:4,11:9, 12:10, Griesel – Farladanska 11:5,11:5, 11:3, Ivanca – Matinunina 11:9, 4:11, 11:5, 6:11, 5:11, Kaiser – Basak 11:6, 10:12, 11:5, 11:4, Rose – Styhar 11:7, 7:11, 8:11, 12:14, Griesel – Matiunina 11:9, 11:7, 11:4, Ivancan – Farladanska 9:11, 11:8, 11:7, 4:11, 11:8, Kaiser – Styhar 11:9, 10:12, 11:9, 12:10

TTK Anröchte – TTC Langweid 5:5

Der Vorjahre-Vizemeister Anröchte und Langweid hatten vor der Begegnung jeweils 13:11 Punkte auf dem Konto und nehmen nach dem 5:5 weiter punktgleich mit 14:12 die Plätze vier und fünf ein. Cennet Durgun: "Wir haben in Anröchte besser gespielt als am Vortag in Tostedt." Sie nahm für Anannya Basak die Stammspielerin Vitalija Venckute als Nummer 4 ins Boot. Das hatte mit dem Sieg von Matiunina/Venckute einen guten Start, verlor dann aber in Person von Farladanska/Styhar knapp mit 2:3 gegen das Spitzendoppel Henrich Yan/ Wang. Matinunia bestätigte sich durch ihre Siege gegen Henrich Yang und Wang Aimei als Langweider Spitzenspielerin. Diana Styhar, die aufgrund von Rückenproblemen schon länger weniger trainieren kann und im Spiel beeinträchtigt ist, kämpfte sich lobenswert zu zwei Siegen. Anja Farladanska und Vitalija Venckute gingen hingegen leer aus. Schlussendlich konnten Cennet Durgun und ihr Spielerinnen mit einem Punkt im Gepäck die weite nächtliche Heimfahrt antreten. (jug)

Le Thi Hong/Juchnaite – Matiunina/Venckute 7:11, 11:3, 10:12, 7:11, Wang/Henrich Yang – Farladanska/Styhar 11:8, 1012, 10:1211:8, 11:8, Wang- Farladanska 11:7, 11:6, 11:6, Henich Yang – Matiunina 10:12, 4:11, 11:13, Le Thi Hong – Venckute, Juchnaite - Styhar 6:11, 11:5,8:11, 5:11, Wang – Matiunina 12:14, 4:11, 12:10, 11:9, Henrich Yang – Farladanska 11:2, 5:11, 11:7, 11:7, Le Thi Hong – Styhar 9:11, 11:9, 11:4, 7:11, 8:11, Juchnaite – Venckute 11:8, 11:3, 11:6.