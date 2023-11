50 Jahre TSV Ustersbach: Große Party mit "The Seer" zum Jubiläum

Begonnen hat der TSV Ustersbach mit Fußball. Das sollte ein Ausgleich zur Arbeit auf dem elterlichen Hof sein. Viel hat sich verändert – aber eins ist geblieben.

Es hat sich viel getan in den vergangenen 50 Jahren: Der TSV Ustersbach hat sich nicht nur stark vergrößert, auch das Angebot hat sich vervielfältigt, erzählt der Vorsitzende Albert Völk. "Zu Beginn hatte der Verein etwa 100 Mitglieder und war ein reiner Fußballverein." Außerdem sei der TSV ein nahezu reiner Männerverein gewesen – nur ein weibliches Mitglied sei damals dabei gewesen. "Heute haben wir 700 Mitglieder und einen Frauenanteil von 40 Prozent", sagt Völk. Zum Fußball seien in dieser Zeit zahlreiche andere Sportarten hinzugekommen: Neben Pilates, Yoga oder Badminton gebe es auch eine Abteilung für Kampfkunst und Kampfsport. Bei den vielen jungen Familien der Gemeinde sei das Kinderturnen mit ungefähr 80 Kindern beliebt. Außer den verschiedenen Sportarten sei der Verein auch für seine Theaterabteilung bekannt.

"Gegründet wurde der Verein damals von einer Handvoll Idealisten", sagt Völk: Ziel sei es gewesen, der Jugend einen Ort zu geben, an dem sie Fußball spielen und sich treffen könne. Dieses soziale Engagement sei der Hauptbeweggrund gewesen. "Der Großteil der Menschen hat hier damals auf einem Bauernhof gelebt, die Jugendlichen haben dort mitgearbeitet." Urlaub habe es nicht gegeben. Die Gemeinschaft im Fußballverein sei so für viele Jugendliche ein Ausgleich geworden. Er selbst kam mit acht Jahren zum Verein. "Auch in meiner Jugend bin ich nie mit den Eltern in den Urlaub gefahren. Die Ausflüge mit dem Verein waren deswegen immer ein absoluter Höhepunkt", sagt Völk.

Für Frauen wurde beim TSV Ustersbach zunächst nur Völkerball angeboten

Im Jubiläumsjahr habe es bereits einige Veranstaltungen gegeben. So sei unter anderem ein Völkerballturnier organisiert worden: "Völkerball war der erste Sport, der im Verein auch für Frauen angeboten wurde. Das Revival davon ist sehr gut angekommen." Bei einem großen Ehrenabend seien zudem langjährige Mitglieder geehrt worden. In diesem Monat wird eine weitere langjährige Verbindung gefeiert: Am 11. November spielt die Augsburger Band "The Seer" im Forum in Ustersbach. Deren Schlagzeuger Michael Nigg habe schon in seiner Jugend im TSV Ustersbach Fußball gespielt, erzählt Völk. 1990 sei die Band zum ersten Mal beim Ustersbacher "Rock im Zelt" aufgetreten. 1995 seien 2500 Menschen zu einem Gartenkonzert in Mödishofen gekommen. "Für solch ein kleines Dorf war da wirklich viel geboten." Das Konzert zum Jubiläum sei somit ein Heimspiel, sagt Völk.

Für die nächsten 50 Jahre wünsche er sich, dass sich der Verein positiv weiterentwickelt. Neben dem sportlichen Erfolg soll auch die kulturelle Arbeit, beispielsweise durch die Theatergruppe, gestärkt werden. "Sportlich haben wir zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber das Wichtigste für uns war schon immer der soziale Zusammenhalt." Vor allem gelte das nach wie vor für die Jugendarbeit: Mehr als die Hälfte der Mitglieder des TSV seien jünger als 27 Jahre. "Wir wollen weiterhin dieses Angebot für die Familien vor Ort schaffen", sagt Völk.

Das Jubiläumsjahr des TSV Ustersbach endet mit Silvesterparty

Karten für das Konzert mit "The Seer" im Forum Ustersbach am Samstag, 11. November, 20 Uhr, gibt es Karten im Vorverkauf zu 20 Euro in der Bäckerei Miller in Ustersbach oder per E-Mail unter info@tsvustersbach.de sowie an der Abendkasse zu 23 Euro. Als letzte Veranstaltung zum Jubiläumsjahr ist eine Silvesterparty geplant.

