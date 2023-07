Fußball

17.07.2023

TSV Ustersbach startet mit der weitesten Reise

Plus Wer zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisklasse Nordwest gegen wen spielt.

Artikel anhören Shape

Fast 50 Kilometer liegen zwischen Ustersbach an der äußersten westlichen Grenze des Landkreises Augsburg und Thierhaupten östliches des Lechs, die einzige Gemeinde im Landkreis die zum bayerischen Dialektgebiet gehört. Und genau die Partie zwischen dem SV Thierhaupten, der vor Beginn dieser Runde mit dem SV Baar (Landkreis Aichach-Friedberg) eine Spielgemeinschaft einging, und dem TSV Ustersbach, der mit wenig Begeisterung aus der Süd-Gruppe umgruppiert wurde, steht am ersten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nordwest am 20. August auf dem Programm. Das Auftaktspiel bestreitet am Vormittag (11 Uhr) Aufsteiger TSV Dinkelscherben II gegen den SV Gablingen. Der zweite Neuling SC Biberbach erwartet den TSV Täfertingen. Neu ist auch die SpVgg Bärenkeller, die aus der Kreisklasse Mitte umgesiedelt wurde.

Spielgruppenleiter Torsten Zimmermann musste kurz vor Veröffentlichung der Spielpläne schon wieder eine Veränderung durchführen, nachdem der SV Nordendorf überraschend seine zweite Mannschaft aus der B-Klasse West zurückgezogen hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen