Autofahrerin fährt gegen Straßenlaterne in Ustersbach

Weil sie vergessen hatte zu Hause das Licht auszuschalten, möchte eine Autofahrerin umkehren. In der Aufregung fährt sie rückwärts gegen eine Straßenlaterne.

Eine Autofahrerin ist am Dienstag gegen 6.45 Uhr gegen eine Straßenlaterne im Seerosenweg in Ustersbach gefahren. Laut Polizei hatte die Frau vergessen zu Hause das Licht auszuschalten. Das bemerkte sie offenbar erst, als sie schon im Auto saß. Deshalb setzte sie mit ihrem Auto zurück. In der Aufregung übersah sie dabei offenbar die Straßenlaterne und es kam zum Zusammenstoß. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 10.000 Euro. (kinp)