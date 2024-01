Keine Fahrt nach Fischach: Ustersbach fühlt sich vom AVV vergessen

Seit dem Fahrplanwechsel soll der Rufbus AktiVVo den südlichen Landkreis besser anbinden. Doch das gilt nicht für alle Gemeinden gleichermaßen.

Warum Ustersbach beim neuen Rufbus-Konzept der AVV vergessen wurde, kann sich Andrea Braun von der ABU-Fraktion nicht erklären. Auf Umwegen hätten sie und ihre Kolleginnen davon erfahren. „Ustersbach ist bis jetzt mit keinem einzigen Halt im Gebiet des AktiVVo berücksichtigt“, berichtet sie und vergleicht die Gemeinde mit einem gallischen Dorf: außerhalb der Zivilisation gelegen, mobil abgehängt vom Landkreis. Und sie versteht nicht, warum man ihre Gemeinde beim flexiblen On-demand-Angebot nicht eingeplant hat, obwohl es doch schon bisher im AVV-Tarifverbund keine Querverbindungen von Ustersbach nach Fischach und Aretsried gebe – den engen Verbindungen zum Trotz.

Um die Bürgerinnen und Bürger auf das Thema aufmerksam zu machen, veranstalteten die ABU-Vertreterinnen einen Infoabend im Forum Ustersbach. Simone Hummel vom Entwicklungszentrum Holzwinkel und Altenmünster (ILEK Holzwinkel) stellte das Pilotprojekt des AVV vor. Sie berichtete, wie gut das neue Konzept im nordwestlichen Landkreis bereits nach wenigen Monaten angenommen wurde: „Die Fahrgastzahlen haben sich rasch verdoppelt.“ Zu Beginn seien im Juni 2023 mehr als 1150 Fahrgäste im Monat mit AktiVVo transportiert worden, im Oktober seien es dann schon über 2400 pro Monat gewesen – Tendenz steigend.

Im nordwestlichen Landkreis kommt das Angebot gut an

AktiVVo ist ein flexibles Angebot im Tarifverbund der AVV mit 350 Haltestellen. Telefonisch oder über eine App können Strecken individuell und 30 Minuten vor Fahrtbeginn gebucht werden. Verbunden werden somit auch Wohngebiete, Freizeiteinrichtungen und andere beliebte Orte, die nicht an den Routen der Regionalbuslinien liegen. Trifft die gebuchte Strecke eine solche „reguläre“ Route, wird sie mit dem Kleinbus angetreten und nach Umstieg mit dem Regionalbus fortgesetzt oder umgekehrt. „Da es keine feste Linienführung gibt, sind damit auch Querverbindungen möglich“, erklärt Hummel.

Im Holzwinkel wurde das Modellprojekt AktiVVo von allen Beteiligten groß vorgestellt. Auch Ustersbach wäre gerne dabei. Foto: Avv Augsburg

Ein weiteres Plus: In wenig nachgefragten Zeiten oder dann, wenn kein Linienbus fährt, bringt der AktiVVo-Kleinbus die Fahrgäste trotzdem von A nach B. Und noch ein Vorteil: „Gibt es einen ähnlichen Fahrtwunsch, der auf dem Weg liegt, dann werden die beiden Fahrten gebündelt“, erläutert Hummel das Konzept, was zum einen effizient, zum anderen auch umweltfreundlich sei. Im vergangenen Sommer war das Angebot in Holzwinkel, Roth- und Zusamtal an den Start gegangen. Von Juni bis Oktober 2023 wurden dort bereits mehr als 9000 Fahrgäste transportiert.

Auch Arbeitnehmer nutzen den AktiVVo

Vor allem am Morgen, Nachmittag und Abend werde das Angebot stark nachgefragt, so Hummel. „Daran erkennt man deutlich, dass der Bus vielfach von Arbeitnehmern genutzt wird“, fasst sie das Ergebnis der ersten Erhebung zusammen. Aber auch zu anderen Tageszeiten sei das Angebot wichtig, um jüngeren und älteren Menschen die Chance zu geben, mobil zu sein. „Für uns ist der AktiVVo wirklich ein Mobilitäts-Angebot mit sehr hohem Mehrwert für die Region“, erläutert ILEK-Geschäftsführerin Hummel und freut sich, „dass sich das auch in den Nutzerzahlen so widerspiegelt.“

Lesen Sie dazu auch

Seit Dezember gibt es das flexible AVV-Angebot nun auch im Süden des Landkreises, in den Regionen Bobingen/Königsbrunn und Schwabmünchen. Von Schwabmünchen aus sind Fischach und Gessertshausen angebunden. Dass der AVV mit dem Kleinbus Ustersbach geografisch links liegen lässt, leuchtet ABU-Gemeinderätin Braun nicht ein. „Es wäre schön gewesen, wenn man auch uns informiert und gefragt hätte, zumal wir in einer Verwaltungsgemeinschaft mit Gessertshausen sind“, bedauert sie. Diese Gemeinde wird vom AktiVVo bedient.

Bürgermeister Reiter sucht das Gespräch mit dem AVV

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Braun das Thema angesprochen. Bürgermeister Willi Reiter (CSU) bestätigte auf Nachfrage vor der Sitzung, dass die Gemeinde Gespräche mit dem AVV noch in dieser Woche plant. „Stand jetzt ist die Gemeinde Ustersbach weiterhin nicht an den AktiVVo angebunden, aber wir versuchen gerade, die Situation zu ändern“, so Reiter. Ob dies gelingen könnte, war von der AVV bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.