Lastwagen stoßen mit den Außenspiegeln aneinander

In einer Kurve in Ustersbach sind am Freitagmorgen zwei Lastwagen mit den Spiegeln zusammengestoßen. Der Fahrer eines Lastwagens fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An den Außenspiegeln zusammengestoßen sind zwei Lastwagen am Freitag kurz vor 6 Uhr in Ustersbach. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Gespann die Hauptstraße in Richtung Ried entlang, als ihm in einer Kurve auf Höhe der Brauerei ein Lastwagen mit polnischer Zulassung entgegen kam. Die Lastwagen stießen an den Spiegeln zusammen. Der Fahrer des polnischen Lastwagen fuhr laut Polizei ohne anzuhalten weiter. Beim Lastwagen des 31-Jährigen wird der Schaden auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon (08291) 1890-0 zu melden. (AZ)

