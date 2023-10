Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer in Ustersbach aus dem Verkehr

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 33-Jähriger, den die Polizei am Sonntagabend in Ustersbach kontrollierte. Seinen Autoschlüssel war der Autofahrer danach erst einmal los.

Zu viel Alkohol getrunken hat laut Polizei ein 33-Jähriger der am Sonntagabend in Ustersbach unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den Autofahrer gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße. Im Polizeibericht heißt es, dass es im Auto des Mannes deutlich nach Alkohol gerochen haben soll. Deshalb wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: Rund 0,84 Promille, berichtet die Polizei. Der Mann musste deshalb vor Ort seinen Autoschlüssel abgeben. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (kinp)