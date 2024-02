Unfall im Kreisverkehr bei Ustersbach

Im Kreisverkehr bei Ustersbach kommt es am Sonntagmittag zu einem Unfall. Zwei Autos werden beschädigt.

Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro ist nach einem Unfall am Sonntagmittag bei Ustersbach zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 31-jährige Autofahrerin den Wagen einer 35-Jährigen, als sie in den Kreisverkehr einfahren wollte. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. (kinp)