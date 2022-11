Ustersbach

14:00 Uhr

Ustersbach stellt im Falle eines Blackouts Wasserversorgung sicher

Plus Damit in Ustersbach bei einem Stromausfall die Menschen weiterhin Trinkwasser bekommen, übt die Gemeinde gemeinsam mit Feuerwehr und Stadtwerken den Notfall.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Die Angst vor einem möglichen Blackout steigt. Denn im schlimmsten Fall droht ein Stromausfall, wenn die Gasreserven nicht ausreichen. Doch was nicht jeder weiß: Ohne Elektrizität gehen nicht nur die Lichter aus – auch die Wasserversorgung ist davon betroffen. Damit in Ustersbach die Menschen in diesem Fall weiterhin Trinkwasser bekommen können, hat die Gemeinde vorgesorgt und gemeinsam mit der Feuerwehr und den Stadtwerken Augsburg (SWA) den Notfall geübt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

