Ustersbach will in der Ortsmitte mehr Wohnraum schaffen.

Plus Wie das neue Wohngebiet im Zentrum von Ustersbach aussehen soll, steht jetzt fest. Der Gemeinderat entschied sich für eine Ringstraße. Was sich alle wünschen: einen Spielplatz.

Wie kann neuer Wohnraum entstehen? Ein Thema, das die Gemeinde Ustersbach seit Langem umtreibt. Was bisher fehlt: kleine Wohnungen für junge und alte Menschen. Gleichzeitig sollte der Ort sinnvoll weiterentwickelt werden. Von 2019 bis 2022 wurde mit Bürgerbeteiligung ein Konzept erstellt. Geplant war ein Gemeinschaftshaus, die Feuerwehr und der Schützenverein sollten ein neues Zuhause bekommen. Wegen des Kita-Neubaus und des Haushaltslochs war von den Planungen zuletzt wenig übrig geblieben.

Zum Thema Wohnraumgewinnung hatten zwei Studentinnen der Universität Weihenstephan in ihrer Bachelorarbeit der Gemeinde zu einer Nachverdichtung geraten. Ein schwieriges und langwieriges Unterfangen, war die Antwort von Bürgermeister Willi Reiter ( CSU) dazu gewesen. Seitdem hat die Gemeinde ihren Plan weiterverfolgt, östlich der Schule, wo die dringend benötigte neue Kita entsteht, auch neuen Wohnraum zu schaffen. Zuletzt war noch nicht klar gewesen, wie die Bebauung für das Wohngebiet aussehen soll. Jetzt hat sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung von einem Projektentwickler beraten lassen und einen Beschluss gefasst.