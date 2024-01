Faltbares E-Auto gestohlen? Polizei ist in Welden im Einsatz

Ein offenbar verwirrter Mann rief am Donnerstag die Polizei wegen eines angeblichen Diebstahls in Welden.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Polizei kam es am späten Donnerstagvormittag in Welden. Wie die Beamten berichten, rief ein Anwohner die Polizei und meldete einen Diebstahl. Konkret ging es um ein faltbares Elektroauto und einen ebenfalls faltbaren Hubschrauber, die aus einem Karton in seinem Auto gestohlen worden seien, berichtete der Mann. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass diese Geschichte offenbar nicht stimmt. Laut Polizei wurde festgestellt, dass bei dem Mann ein gesundheitliches Problem vorlag. (kinp)