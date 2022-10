Offenbar betrunkener Autofahrer verursacht 24.000 Euro Schaden

Mit mehr als drei Promille soll ein Autofahrer in Welden erst gegen ein geparktes Auto gefahren sein und dann gegen einen Gartenzaun.

Einen Schaden von etwa 24.000 Euro hat ein 45-jähriger Autofahrer am Dienstag in Welden verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto die Hofstetterstraße entlang, als er in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort fuhr er gegen ein parkendes Auto.

Danach stieß der Wagen rechts gegen einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test vor Ort ergab nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 3,4 Promille.

Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)